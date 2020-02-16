عمرو دياب عن اعتزال أيمن بهجت قمر تأليف الأغاني: لو عاوز يهدى ميبقاش في المجال ده

علق الفنان عمرو دياب على قرار الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، اعتزال تأليف الأغاني، وفقًا لما أعلنه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «لو عاوز يهدى شوية ميهداش في مجال الغناء».

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أنه تعرف على «قمر» منذ عام 1998 عبر أغنية «ولسة بتحبه يا قلبي»، مؤكدًا أن أيمن من أفضل الشعراء المتواجدين والمؤثر الأول خلال الـ20 عامًا الماضية، وفقًا لتعبيره.

ونفى أن يكون قرار الاعتزال حقيقيًا، أو تعرض «قمر» لمشكلة دفعته لهذا القرار، متابعًا: «شاعر مش سهل، رجل ناجح في المجال بتاعنا ومن أهم الشعراء، والكلمة اللي بتتقال بترن في ودن الناس طول عمرها».

وكان الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر قد نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه سيعتزل تأليف الأغاني، قائلًا: «بقالي فتره مش صغيره بفكر جديا في اللي هقوله دلوقتي أنا قررت إن أغنية مهرجان هي آخر أغنيه أنا هكتبها وخلاص هعتزل تأليف الأغاني .. هكتب أفلام مسرح مسلسلات لكن خلاص هبعد عن مجال الموسيقى هنتج بس، أنا بقالي ٢٨ سنه بكتب أغاني وطول الوقت في توتر وضغوط عاصرت أجيال كتير من ١٩٩٢ لحد دلوقتي وخلاص قررت ارتاح من السبق ده ..أنا آسف مش هرد على أي زميل يتصل بيا عشان محدش يأثر عليا».