نائب أمريكي يحذر من تهريب إيران الأسلحة إلى الحوثيين باليمن

حذر النائب الجمهوري الأمريكي، دان كرينشاو، من عمليات التهريب الإيرانية المستمرة للأسلحة والعتاد ومحاولة إيصالها إلى المليشيات الحوثية في اليمن، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتعقب هذه الشحنات منذ فترة طويلة.

وقال كرينشاو - في حسابه على "تويتر" - "لقد كنا نتتبع مثل هذه الشحنات لفترة طويلة، ونقوم بالاستيلاء عليها عندما يكون ذلك ممكنا، ومع ذلك صوت 55 من أعضاء مجلس الشيوخ على الحد من سلطة الرئيس في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد إيران".

وانتقد النائب الجمهوري في الوقت نفسه محاولة الكونجرس تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في الرد على طهران، مطالبا الكونجرس بالنظر في آثار هذا القرار.

يشار إلى أن الجيش الأمريكي كان قد أعلن، الخميس الماضي، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية صادرت أسلحة من تصميم وتصنيع إيراني تشمل أكثر من 150 صاروخاً موجها مضادا للدبابات و3 صواريخ إيرانية سطح جو.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن اعتراض أسلحة من إيران في طريقها للحوثيين دليل على أنها أكبر دولة راعية للإرهاب، مشددا على أن طهران تتحدى مجلس الأمن بتهريبها أسلحة للحوثيين، مطالبا بتحرك دولي لتجديد حظر الأسلحة المفروض عليها والذي ينتهي قريبا.