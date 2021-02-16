قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة عقدت لقاء مع رؤساء وممثلي الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر، أمس الأحد؛ لتوحيد الحوار مع تلك الجهات، مشيرة إلى أن اللقاء يأتي في إطار إبراز احترام مصر لحقوق الإنسان وحرية التجمعات الأهلية وتسهيل عمل المجتمع المدني.

وأضافت القباج، خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن بعض فئات المتجمع لمدني لم تسعد بنسخة قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادرة عام 2018، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفهم الموضوع وأوصى بالمراجعة.

وأشارت إلى مراجعة القانون من خلال حوار مجتمعي وشراكة ما بين جهات الدولة المختلفة كالتضامن والعدل والخارجية والداخلية ومجلس النواب والخبراء، لافتة إلى صدور اللائحة التنفيذية للقانون بعد التعديل، خلال الشهر الجاري.

وأوضحت وزيرة التضامن أن الوزارة معنية بالموافقات وتنظيم العمل المدني والدولي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، قائلة إن لقاء أمس شهد الرد على استفسارات الجهات المختلفة حول اللائحة التنفيذية، وتبيان مزايا القانون وإبراز معالم الحوكمة والشفافية دون تعقيد أو بيروقراطية.

وعقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لقاء مع رؤساء وممثلي الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر تحت عنوان «حوار مع الشركاء الدوليين.. آفاق جديدة للمجتمع الأهلي في مصر».

جاء ذلك لعرض أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019، والتي أصدرها رئيس الجمهورية، مع تسليط الضوء على جميع المزايا التي احتواها واستشراف سبل إنفاذ القانون ولائحته التنفيذية.