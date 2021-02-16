حزب العمال الكردستاني: تركيا قتلت أسراها شمال العراق بـ«سلاح كيماوي»

اتهم حزب العمال الكردستاني، اليوم الثلاثاء، القوات التركية باستخدام سلاح كيماوي لقتل الأسرى من الجنود الأتراك المحتجزين لديه في شمال العراق.

وكانت السلطات التركية، قد اتهمت قبل يومين حزب العمال الكردستاني بإعدام 13 مدنيًا محتجزًا في جبل كاره بمحافظة دهوك بإقليم كردستان على حدود مع تركيا.

وقال عضو العلاقات العامة في الحزب كاوا شيخموس، في تصريح لموقع "شفق نيوز" المحلي: "تركيا فشلت خلال عمليات القصف الأخيرة والإنزال الجوي في تحقيق هدفها بتحرير أسراها الذين بحوزة حزب العمال الكردستاني".

وبين شيخموس أنه "بعد فشل الجيش التركي بتلك المهمة، استخدم سلاحًا كيماويًا لاستهداف الكهف الذي تم احتجاز أسرى القوات التركية فيه؛ بهدف قتلهم".

وأضاف أن "هذا الأمر تسبب بالفعل في قتل وجرح عدد من أسرى الجنود الأتراك، خصوصًا أن الهجوم بالسلاح الكيماوي كان بهدف قتل الأسرى، إلا أن الجيش التركي فشل في هذه المهمة أيضًا".

وأطلقت تركيا، الأسبوع الماضي، عملية "مخلب النسر 2"؛ لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني في محافظة دهوك شمالي العراق، وسط توقعات بأن تشن أنقرة عملية أخرى في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

ويتحصن مقاتلو الحزب الكردي، الذي يخوض كفاحًا مسلحًا ضد تركيا منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، في مناطق جبلية وعرة شمال العراق، متاخمة للحدود التركية.