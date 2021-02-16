 تطهير صفايات الأمطار بكفر الدوار تحسبا لتداعيات سوء الطقس - بوابة الشروق
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تطهير صفايات الأمطار بكفر الدوار تحسبا لتداعيات سوء الطقس

خميس البرعي
نشر في: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 5:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 5:31 م
أجرت الوحدة المحلية لمركز كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، أعمال تطهير صفايات الأمطار بنطاق المدينة، وإزالة ورفع أي مخلفات قد تعوق تصريف مياه الأمطار، لمواجهة أي تغيرات مناخية طارئة.

وطهرت الوحدة صفايات الأمطار بعدد من مناطق المدينة من بينها (داير الميزانة، شارع أحمد عرابي، وشارع بور سعيد)، والتأكد من جاهزيتها وتغطيتها، وجار استكمال أعمال التطهير لباقي المناطق والقطاعات.

كما تابعت إدارة الأزمات بالوحدة، سير العمل بمحطات الصرف الصحي، للتأكد من جاهزيتها لمواجهة أي طارئ.

من جانبه وجه رئيس المدينة بتواجد النوباتجية بصفة دائمة، للتعامل الفوري مع أي طارئ، وكذلك متابعة إجراء الصيانة الدورية للمعدات بمحطات الصرف الصحي بالمدينة، وكذلك محطات رفع الصرف الزراعي بالقرى، لضمان تصريفها لأي كميات من المياه قد تنتج عن أي أمطار محتملة.

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