منظمة الدول الأمريكية تعرب عن قلقها إزاء الإنتخابات الرئاسية في الإكوادور

دعت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الدول الأمريكية المجلس الانتخابي الوطني، إلى تقديم معلومات دقيقة ومنتظمة عن حالة التقدم في العملية الانتخابية بالإكوادور.



وقالت البعثة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" -حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء- إن منظمة الدول الأمريكية تعرب عن قلقها إزاء الانتخابات الرئاسية في الإكوادور.



وكانت السلطة الانتخابية في الإكوادور قد أعلنت السبت الماضي أن نحو 6 ملايين صوت أي 45% من الأصوات التي تم الإدلاء بها في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد، ستتم إعادة فرزها بناء على طلب مرشح يدعي أنه ضحية تزوير.



يذكر أن رئيسة المجلس الوطني للانتخابات "ديانا أتامينت" قد قالت في وقت سابق أن أكثر أو أقل من 6 ملايين صوت ستتم مراجعتها وتقدم بطلب إعادة الفرز "ياكو بيريس" المدافع عن حقوق السكان الأصليين ويدعم هذا الطلب أيضا "غييرمو لاسو" أحد منافسي بيريس.



وادعي "ياكو بيريس" أنه كان ضحية عملية احتيال تهدف إلى استبعاده من الجولة الثانية وحصل المصرفي السابق المحافظ "جييرمو لاسو وياكو بيريس" على نتائج متقاربة جدا في الدورة الأولى التي فاز فيها الاقتصادي الاشتراكي "أندريس أراوس" وريث الرئيس السابق "رافايل كوريا" رمز اليسار في أمريكا اللاتينية الذي حكم البلاد من 2007 إلى 2017.