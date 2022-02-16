الزمالك يهزم إيسترن كومباني في دوري الطائرة

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره إيسترن كومباني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على صالة حسن حلمي بالقلعة البيضاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدور التمهيدي الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت نتيجة الأشواط 25-18 و25-20 و25-17.

وقرر حسن الحصري المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الخميس على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الجمعة المقبل استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة للبطولة.

يذكر أن طائرة الزمالك تتواجد في المجموعة الثانية بجانب فرق: “سموحة – الاتحاد – إيسترن كومباني – الطيران – الترسانة”.

ويقود الفريق حسن الحصري مديرا فنيا وأشرف رشاد مدربا عاما ووليد عبد العال مدربا مساعدا وأحمد عبد العزيز مدربا للأحمال وحاتم قنديل مدلكا وأحمد شعلان إدارياً.