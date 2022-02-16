روسيا: عودة الوحدات العسكرية الجنوبية إلى قواعدها الدائمة بعد تدريبات في شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عودة الوحدات العسكرية الروسية الجنوبية إلى قواعدها الدائمة بعد تدريبات ومناورات في شبه جزيرة القرم.

وقال بيان للدفاع الروسية، بحسب وسائل إعلام روسية، إن الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية عبرت جسر القرم، وتوجهت إلى قواعدها الثابتة بعد الانتهاء من التدريبات المخطط لها.

ونشرت الدفاع الروسية مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ظهرت فيه المدرعات والدبابات وعربات المشاة القتالية ومنصات المدفعية محملة على منصات السكك الحديد، حيث يجري نقلها إلى مواقعها وقواعدها الثابتة.

وكان الجيش الروسي قد أجرى المرحلة الرئيسية من التدريبات في المنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة القوات المحمولة الجوية والبرية، والتي تعد جزءًا من التفتيش المفاجئ للجاهزية القتالية.

وشاركت في التدريبات في ساحة التدريب "أوبوك" وحدات من جيش الأسلحة المشتركة وتشكيلات القوة الجوية والدفاع الجوي وسفن حربية وغواصات، ووحدات عسكرية من القوات الساحلية لأسطول البحر الأسود وجزء من قوات أسطول بحر قزوين في المنطقة العسكرية الجنوبية، وكذلك وحدات من القوات المحمولة جوا.