الوكالة الدولية للطاقة الذرية: هجمات إسرائيل كان لها تأثير مباشر على قاعات أجهزة الطرد المركزي في نطنز

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، إنها تعتقد أن الهجمات الجوية الإسرائيلية على منشأة نطنز النووية الإيرانية كان لها "تأثيرات مباشرة" على قاعات أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض في المنشأة.

وتعد هذه الهجمات جزءا من حملة جوية شنتها إسرائيل ضد إيران قبل خمسة أيام، حيث استهدفت البرنامج العسكري والنووي الإيراني.

وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها الوكالة التابعة للأمم المتحدة تقييما للأضرار الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية في الأجزاء منشأة نطنز، التي تقع تحت الأرض، وهي المنشأة الرئيسية لبرنامج إيران النووي.

وقالت الوكالة: "استنادا إلى التحليل المستمر لصور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة التي تم جمعها عقب الهجمات التي شنت الجمعة الماضي، حددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عناصر إضافية تشير إلى حدوث تأثيرات مباشرة على قاعات التخصيب تحت الأرض في منشأة نطنز".