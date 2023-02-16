يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس بارد صباحا معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.



وذكرت الهيئة -في بيان، اليوم- أنه من المتوقع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.. وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.. كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.. وعن حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر



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نخل 16 05

كاترين 12 02

الطور 21 11

طابا 20 10

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مطروح 18 10

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سفاجا 22 12

مرسى علم 23 12

شلاتين 25 13

حلايب 21 14

أبو رماد 22 14

رأس حدربة 22 13

الفيوم 19 06

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المنيا 20 05

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سوهاج 21 06

قنا 22 07

الأقصر 23 07

أسوان 24 08

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أبوسمبل 22 07