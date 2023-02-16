اليابان تتعهد بتقديم 27 مليون دولار لمساعدة تركيا وسوريا بعد الزلزال

تعهدت الحكومة اليابانية بتقديم نحو 27 مليون دولار كمساعدات إنسانية طارئة لتركيا وسوريا اللتين ضربهما زلزال مدمر الأسبوع الماضي، وأسفر عن وقوع آلاف الضحايا.

وقال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي -في تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس- إنه سيتم تسليم المساعدات للدولتين من خلال برنامج الغذاء العالمي والمنظمات غير الحكومية اليابانية.

وأكد هاياشي أن اليابان تبذل قصارى جهدها من أجل إرسال أطقم إنقاذ وإمدادات إلى المنطقة بناء على تجربتها مع الزلازل والكوارث الأخرى، مشيرا إلى أنها ستواصل العمل بشكل سريع، بالإضافة إلى تقديم الدعم بأي طريقة ضرورية من أجل تلبية احتياجات المواطنين.