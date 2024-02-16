رئيسة المفوضية الأوروبية تعرب عن انزعاجها وحزنها لوفاة نافالني

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، عن "انزعاجها وحزنها الشديد لنبأ وفاة أليكسي نافالني".



في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي إكس، كتبت رئيسة الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي: "بوتين لا يخشى شيئا أكثر من معارضة شعبه له".



وأشارت فون دير لاين، إلى أن وفاة الناشط الروسي المعارض هي "تذكير قاتم بما يفعله بوتين ونظامه".



وكتبت: "دعونا نتحد في كفاحنا لحماية حرية وسلامة من يجرؤون على الوقوف ضد الاستبداد".



وكانت دائرة السجون الاتحادية الروسية أعلنت اليوم الجمعة، وفاة نافالني في السجن، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، مؤكدة أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب الوفاة.