ممثلون ألمان ينتقدون التطرف اليميني في افتتاح مهرجان برلين السينمائي الدولي

اتخذ ممثلون ألمان كبار موقفا ضد اليمين المتطرف وحزب البديل من أجل ألمانيا المثير للجدل اليوم الخميس، لدى افتتاح مهرجان برلين السينمائي الدولي "برليناله" في ساحة بوتسدامر بوسط برلين.

وهتف مخرجون مثل يلا هاسه وكاتجا ريمان "دافعوا عن الديمقراطية" في احتجاج نظمه المهرجان السينمائي. ورفعوا كشافات الهواتف المحمولة عاليا وأصبح البساط الأحمر هادئا خلال الفعالية.

وقالت إدارة المهرجان في بيان: "إن مهرجان برليناله من خلال رفض حزب البديل من أجل ألمانيا، وضع نفسه ضد التطرف اليميني في ألمانيا. ويدعو برليناله في مساء الافتتاح مجموعة من المخرجين إلى البساط الأحمر ليضربوا مثلا للديمقراطية والتنوع والتعايش السلمي".

وبعد انتقاد توجيه دعوات لساسة من حزب البديل من أجل ألمانيا لحضور حفل افتتاح مهرجان برلين السينمائي (برليناله)، قررت إدارة المهرجان إلغاء هذه الدعوات الموجهة لممثلي الحزب اليميني الشعبوي.

وكانت إدارة المهرجان قدمت مطلع الشهر الجاري توضيحا حول خلفية الدعوات حيث ذكرت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن كلا من مفوضة الحكومة الاتحادية لشؤون الثقافة ووسائل الإعلام وحكومة ولاية برلين تتلقيان حصصًا من الدعوات لحضور مهرجان برليناله، ويتم توزيع هذه الدعوات على الأعضاء المنتخبين ديمقراطيا من جميع الأحزاب في البرلمان الألماني وبرلمان ولاية برلين.

جدير بالذكر أن مهرجان "برليناله" يندرج ضمن أكبر مهرجانات الأفلام العالمية بجانب مهرجاني كان والبندقية.