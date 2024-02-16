 ضياء رشوان نافيا حدوث اقتحام برفح: الحريق اندلع على الجانب الفلسطيني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضياء رشوان نافيا حدوث اقتحام برفح: الحريق اندلع على الجانب الفلسطيني

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 16 فبراير 2024 - 11:13 م | آخر تحديث: الجمعة 16 فبراير 2024 - 11:13 م
قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الحريق الذي اندلع على الجانب الحدودي من مدينة رفح الفلسطينية (وأظهرته مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي) يعكس الوضع البائس الذي يشهده القطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنه لم تحدث أية محاولة لاقتحام المعبر من الجانب الفلسطيني باتجاه مصر، مؤكدًا أن الحريق اندلع في الجانب الفلسطيني.

وأوضح أن ما حدث يجب أن يأخذه المجتمع الدولي كمؤشر على تدهور الوضع في القطاع، ومن ثم اتخاذ اللازم لمواجهة هذا الوضع.

وشدد على أن مصر لا تشارك في أي عملية تهجير قسري أو طوعي للفلسطينيين من قطاع غزة.

وأكّد رشوان، أن مصر أكّدت هذا الموقف منذ اللحظة الأولى، لافتًا إلى أن كل الفصائل الفلسطينية تشهد بما تفعله مصر للقضية الفلسطينية.

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