الرئيس الأوكراني: من الواضح أن نافالني قُتل

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن اعتقاده أن المعارض الروسي أليكسي نافالني قتل وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحمل مسؤولية قتله.

وقال زيلينسكي: "من الواضح بالنسبة لي أن نافالني قُتل، مثل الآلاف الآخرين الذين عُذبوا حتى الموت بسبب هذا الشخص".

وجاء تصريح زيلينسكي وفق ترجمة رسمية في برلين خلال اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وقال الرئيس الأوكراني: "بوتين لا يهتم من يموت. الشيء المهم هو أن يظل في منصبه. وهذا هو السبب لماذا يجب أن يخسر كل شيء. يجب أن يخسر كل شيء، ثم يجب أن يتحمل مسؤولية جرائمه".