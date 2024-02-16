اختتام الملتقى الرياضي الثاني لطلاب المدارس بكليات التربية الرياضية ومراكز الشباب بالمنيا

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اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي)، الملتقى الرياضي الثاني لتلاميذ المدارس بكليات التربية الرياضية ومراكز الشباب، بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعليم الفني، مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، والاتحاد المصري للرياضة المدرسية، للعام الدراسي 2023 / 2024 تحت شعار "شخصية طالب رياضي".

وذكرت الوزارة -في بيان اليوم- أن الملتقي أقيم في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمام الدولة المصرية بمشاركة ابناء الشعب المصري بمختلف المحافظات في كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية، وفقاً لإستراتيجية بناء الإنسان ورؤية مصر 2030.

وأقيم الملتقى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

شارك في الملتقي 400 طالب وطالبة من تلاميذ المدارس الإعدادية، بالإضافة إلى 100 طالب وطالبة من طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة المنيا.



وخلال اليوم الأول تم استقبال تلاميذ المدارس بكلية التربية الرياضية، يتعلمون فيها عدد من المهارات الأساسية للألعاب الرياضية المختلفة مثل (كرة قدم - كرة يد - العاب قوى - ألعاب ترويحية) على ملاعب الكلية.

فيما تم إجراء لقاء مجمع لكافة الطلاب المشاركين في الملتقي في اليوم الثاني بنادي المنيا الرياضي.

ويهدف المشروع إلى دمج تلاميذ المدارس مع طلاب الكليات، لتنشئة جيل رياضي متكامل بالإضافة الي المساهمة في تكوين شخصية الطالب وتميزه رياضياً.