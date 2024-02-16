البيت الأبيض: روسيا تعمل على تطوير قدرات مضادة للأقمار الصناعية

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، مساء الخميس، أن روسيا تعمل على تطوير قدرات عسكرية لاستخدامها ضد الأقمار الصناعية في الفضاء، لكنه ترك طبيعة التهديد المحددة مفتوحة.

وقال: "على الرغم من أنني مقيد بحجم ما يمكنني كشفه حول الطبيعة المحددة للتهديد، إلا أنني أستطيع أن أؤكد أنه مرتبط بالقدرة المضادة للأقمار الصناعية التي تطورها روسيا".

وأضاف "أريد أن أكون واضحا في الوقت الحالي بشأن أمرين. أولا، هذه ليست قدرة في الخدمة تم نشرها. وعلى الرغم من أن سعي روسيا للحصول على هذه القدرة بالذات أمر مثير للقلق، إلا أنه لا يوجد تهديد مباشر لسلامة أي شخص".

وتابع: "نحن لا نتحدث عن سلاح يمكن استخدامه لمهاجمة البشر أو التسبب في دمار مادي على الأرض، ومع ذلك، فإننا نراقب هذا النشاط الروسي عن كثب وسنواصل أخذه بجدية".

وتناولت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، بما في ذلك نيويورك تايمز، وإيه بي سي، وفوكس نيوز، الطموحات النووية الروسية الجديدة في الفضاء يوم الأربعاء.

وشمل ذلك اكتشافات جديدة حول القدرات النووية الروسية التي يمكن توجيهها ضد الأقمار الصناعية في الفضاء وبالتالي تشكل تهديدا للأمن الوطني والدولي.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايك تيرنر، أن لجنته زودت جميع أعضاء الكونجرس "بمعلومات حول تهديد خطير للأمن القومي". ودعا تيرنر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رفع السرية عن المعلومات المتعلقة بهذا التهديد.

ورفض كيربي مطالب تيرنر، مشيرا إلى أن وكالات الاستخبارات لديها "مخاوف جدية" بشأن نشر معلومات بالغة الأثر.

وأضاف أن الرئيس "أمر بسلسلة من الإجراءات الأولية بما في ذلك إحاطات إضافية لقادة الكونجرس والتواصل الدبلوماسي المباشر مع روسيا ومع حلفائنا وشركائنا أيضا ومع الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم التي لديها مصالح ذات صلة".

وفي الوقت ذاته، دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى الوضوح.

وقال بيستوريوس، يوم الخميس، على هامش اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل: "وفقا لمعرفتي، هذه التقارير جديدة جدا جدا، على الأقل، بالنسبة لي"، وأشار إلى أنه سوف يتم التحدث بشأنها مع الشركاء.

وكتبت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها في أوروبا بخطط موسكو النووية في الفضاء. وقالت المصادر للصحيفة إن مثل هذه القدرات الروسية الجديدة لا تزال قيد التطوير ولم تدخل الخدمة بعد.

وحذر بيستوريوس من إعطاء إجابات متسرعة أو الاعتقاد بأن لديه أي إجابات، وقال: "علينا دراسة الأمر. ونحتاج إلى استيضاح المسائل الفنية ورؤية العواقب الناتجة عنه".

وأبدى وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس ملاحظة مماثلة خلال اجتماع بروكسل.

وقال شابس: "لا أعلق بشكل محدد على هذا التقرير، ولكننا نعلم أن الخصوم سيبحثون دائما عن طرق جديدة لشن الحرب، وإن الفضاء يمثل جبهة كبيرة، والإنترنت يمثل جبهة كبيرة. ولهذا السبب يتعين علينا أن نكون أقوياء، ولهذا السبب يتعين علينا أن نكون مستعدين. ولهذا السبب، فإن حلف شمال الأطلسي موجود، ويجب أن يكثف جهوده".

يشار إلى أن الأبحاث المتعلقة بالأسلحة النووية في الفضاء لا تجرى فقط في روسيا، ولكن أيضا في أوروبا والولايات المتحدة.