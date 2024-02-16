طرح المنتج تامر مرسي، البوستر الرسمي لمسلسل "الحشاشين"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.



يتناول المسلسل قصص طائقة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح في القرن الـ 11، حيث ترجمت كلمة الحشاشين فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

مسلسل "الحشاشين"، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر.