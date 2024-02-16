إنيستتوتو يزاحم ريفر بليت على قمة المجموعة الأولى بكأس رابطة الدوري الأرجنتيني

استعاد فريق إنيستتوتو نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة كأس رابطة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه إنديبندينتي ريفاديفا، اليوم الجمعة في الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى للمسابقة.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم عن فوز تاليريس كوردوبا على ضيفه أرجنتينوس 2 / 1 في المجموعة ذاتها، في حين تعادل بلاتينسي مع ضيفه بيلجرانو 1 / 1 في المجموعة الثانية.

وافتتح إجناسيو روسو التسجيل لمصلحة إنيستتوتو في الدقيقة 24، قبل أن يضيف زميله نيكولاس بارينتوس الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وارتفع رصيد إنيستتوتو، الذي تعادل مع تاليرس كوردوبا في المرحلة الماضية إلى 11 نقطة، ليزاحم ريفر بليت على الصدارة، بعدما تساوى معه في رصيد النقاط.

في المقابل، توقف رصيد إنديبندينتي ريفاديفا، الذي تلقى خسارته الثالثة في المجموعة مقابل انتصارين، عند 6 نقاط في المركز التاسع.

ويشترك في المسابقة 28 فريقا وتم تقسيمهم على مجموعتين، بواقع 14 فريقا في كل مجموعة، يلعبون دوري من دور واحد، على أن يصعد من كل مجموعة 4 فرق إلى دور الثمانية، الذي يقام بنظام خروج المغلوب.