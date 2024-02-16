مدرب لايبزيج يرفض انتقادات فيرنر

رفض ماركو روزه مدرب فريق لايبزيج الألماني لكرة القدم انتقادات مهاجمه السابق تيمو فيرنر بشأن وضعه في الفريق قبل انتقاله على سبيل الإعارة الشهر الماضي لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وابتعد فيرنر عن حسابات روزه في النصف الأول من الموسم الحالي، حيث قال لشبكة (سكاي) التليفزيونية أن علاقته كانت فاترة مع المدرب الألماني.

وتحدث فيرنر عن رحيله عن لايبزيج، حيث قال "خلال النصف الأول من الموسم، كان من الواضح ما فكر فيه المدرب وخطط له معي. ولهذا السبب كان من السهل نسبيا اتخاذ هذه الخطوة".

ورفض روزه حديث فيرنر، خلال لقائه مع الصحفيين، اليوم الجمعة، حيث قال "لقد بذلت جهدا كبيرا من أجل تيمو. أجرينا الكثير من المحادثات".

أضاف روزه: "أعتقد أن الموضوع ككل معقد للغاية. ينبغي أن يكون تيمو سعيدا لأنه يؤدي بشكل جيد مجددا، إنه يلعب كثيرا ويقدم أداء جيدا".

أشار روزه إلى أن أي لاعب ربما ينتابه شعور مختلف تجاه ذلك، لكنه كشف أن فيرنر تحدث بالمثل عندما عاد إلى لايبزيج عام 2022 قادما من تشيلسي الإنجليزي.

وأكد مدرب لايبزيج "ينبغي على فيرنر أن يكون سعيدا لأنه يقوم بعمل جيد. وبصرف النظر عن ذلك، يجب أن يكون هناك بعض الوقت للتوقف، وأن يحافظ الفرد على تواضعه، وأن يقيم وضعه بشكل صحيح".

وكان فيرنر أعرب عن أمله في الحصول على فرصة للعودة للمنتخب الألماني في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا في الصيف المقبل، في ظل المستوى الجيد الذي يقدمه حاليا مع توتنهام، لكنه ألمح إلى أن هذا لم يكن السبب الرئيسي في رحيله عن لايبزج.

أوضح اللاعب الألماني "لقد لعبت (المشاركة مع ألمانيا بأمم أوروبا) دورا بالتأكيد لكنها لم تكن الحجة الرئيسية. في نهاية الأمر جئت إلى هنا لاستعادة سعادتي بكرة القدم واللعب".