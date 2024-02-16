 استرداد 45 فدانا من أملاك دولة بالظهير الصحراوي لمدينة المنيا - بوابة الشروق
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استرداد 45 فدانا من أملاك دولة بالظهير الصحراوي لمدينة المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الجمعة 16 فبراير 2024 - 8:49 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 فبراير 2024 - 8:49 ص

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية على مستوى مراكز المحافظة الـ9 في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة؛ تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

من جانبه، أعلن عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت اليوم من استرداد 45 فدانا بالظهير الصحراوي لمدينة المنيا بطوخ الخيل.

يأتي ذلك بحضور إكرام محمود نائب رئيس المدينة، محمد سميح رئيس القرية، الدكتور محمود شعيب مدير أملاك الدولة، ومسئولي أملاك الدولة بالقرية ضمن ما تقوم به الوحدة المحلية من جهود للحفاظ على أملاك الدولة.


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