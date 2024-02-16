مصر تنفي قطعيا مزاعم مشاركتها في تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تنفي قطعيا مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، موضحا أن التصريحات والبيانات المصرية أكدت أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر.



وأكد رشوان، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، مساء الجمعة، أن موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، مضيفا أن هذا الموقف يقضي بالرفض التام لأي تهجير قسري أو طوعي للفلسطينيين من غزة إلى خارجه وخصوصا للأراضي المصرية.



وذكر أن التهجير القسري للفلسطينيين يمثل تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية وتهديدا مباشرا للسيادة والأمن القومي المصريين.



وشدد على أن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل مع التهجير القسري للفلسطينيين بصورة فورية وفعالة.