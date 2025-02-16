الإعلان عن تصميم نصب تذكاري للمعارض الروسي الراحل نافالني

من المقرر الكشف عن تصميم نصب تذكاري للمعرض الروسي أليكسي نافالني اليوم الأحد، فيما سيجري في داخل روسيا وخارجها إحياء الذكرى الأولى لوفاته في السجن، وهو المعارض الشرس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأطلقت أرملة نافالني ، يوليا نافالنايا في ديسمبر الماضي مسابقة لتصميم النصب التذكاري. وقد تم تقديم مئات الأفكار، معظمها من روسيا ولكن أيضا من دول أخرى.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعت نافالنايا إلى التصويت على ثلاثة تصميمات مختارة، وطلبت تبرعات لبناء النصب التذكاري الحجري الذي سيجري إقامته على قبر زوجها في موسكو.

وقالت نافالنايا في رسالة فيديو إن النصب لن يكون مجرد مكان للراحة أو التذكر:"سيكون مكانا للأمل والقوة لكل من يؤمن بمبادئه ويحلمون بروسيا جميلة في المستقبل".

كما دعت نافالنايا الناس إلى حضور أمسية تذكارية في كنيسة كايزر فيلهلم التذكارية في برلين. وتواصل نافالنايا العمل المعارض الذي كان يمارسه زوجها أثناء وجودها في المنفى.

كما يخطط فريق نافالني لإحياء الذكرى من خلال بث مباشر عبر الإنترنت، سيجري فيه تذكر عمله من قبل أصدقائه والمقربين منه.

وكان من المخطط أيضا تنظيم فعاليات مثل المسيرات، وعرض فيلم وثائقي بعنوان "نافالني".

وفي الوقت الذي يحيي فيه المؤيدون ذكرى زعيم المعارضة الراحل عند قبره في مقبرة بوريسوفسكي بموسكو، حذر نشطاء حقوق الإنسان من خطر الاعتقال بسبب تصنيف مؤسسته لمكافحة الفساد كـ"جماعة متطرفة" وقرار حظرها في روسيا.

وتوفي نافالني في مستعمرة جزائية في سيبريا في الدائرة القطبية الشمالية في فبراير 2024 أثناء قضاء عقوبة بالسجن لمدة 19 عاما على ما وصفه هو بالاتهامات المدفوعة سياسيا. ولم تتضح ملابسات وفاته.