سفير بريطانيا بالقاهرة لـ الشروق: نرى مستقبلا للتعاون الاقتصادي بين مصر وبريطانيا

• جاريث بايلي: نبحث تعليق التعاون بوجود شركات إنجليزية تصدر من مصر لأفريقيا وأوروبا

قال السفير البريطاني في القاهرة، جارث بايلي، إنه يرى مستقبلا للتعاون الاقتصادي بين مصر وبريطانيا، وذلك من خلال استغلال ما تتمع به مصر من مكانة وإمكانيات شبابية.

وأضاف السفير خلال تصريحات لـ"الشروق" أن المهارات والتكنولوجيا مطلوبة للأجيال المقبلة في مصر ذات الموقع المتميز التي تمتاز بقناة السويس وموقع حغرافي ويمكن التعاون بين ما تمتلكه الجامعات البريطانية من خبرات وإمكانية الشباب المصريين من ناحية أخرى.

وتابع: نرى مستقبل للتعاون الاقتصادي بين مصر وبريطانيا بشأن تصدير التكنولوجيا من مصر للعالم كله مصر تتمتع بالمناطق التجارية الحرة في قارة أفريقيا، ونريد تعاون أعمق مع مصر بوجود شركات بريطانية تصدر من مصر إلى إفريقيا ومن مصر إلى أوروبا.

وذكر أنه يفخر بوجود اللاعبين محمد صلاح وعمر مرموش اللذان يلبعان في الدوري الإنجليزي، مؤكدا أنهما جسرا للتواصل وعفراء بين مصر وبريطانيا.