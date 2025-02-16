بعد ثلاث سنوات قضاها على رأس مؤتمر ميونخ للأمن، تم توديع كريستوف هويسجن وسط تصفيق حار.

وخلال خطاب الوداع الذي ألقاه في فندق "بايريشر هوف" في العاصمة البافارية ميونخ اليوم الأحد، نزلت الدموع من عيني الدبلوماسي الألماني المخضرم البالغ من العمر 69 عامًا، والذي شغل سابقًا منصب مستشار المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.

وبدوره، قال خليفته ينس ستولتنبرج إن هويسجن جعل أهم لقاء عالمي لخبراء السياسة الأمنية "أقوى وأوسع وأفضل"، مشيرا إلى أنه بات من السهل عليه الآن البناء على هذا "العمل الممتاز".

وسيتولى الدبلوماسي ستولتنبرج، الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، قيادة مؤتمر ميونخ للأمن بشكل فوري، لكنه سيعلق نشاطه في هذا المنصب لمدة ستة أشهر نظرا لتعيينه وزيراً للمالية في حكومة انتقالية في بلاده في النرويج. ومع ذلك، سيقوم ستولتنبرج البالغ من العمر 65 عامًا بتنظيم ورئاسة النسخة التالية من مؤتمر ميونخ المزمع عقدها في فبراير 2026.