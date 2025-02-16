وزير المالية الإسرائيلي: تقدم في خطة ترامب لتهجير سكان قطاع غزة

قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إن هناك تقدمًا في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة.

وأضاف سموترتيش، في تصريحات لـ"القناة 12" الإسرائيلية نقلها موقع سكاي نيوز عربيه: "أتمنى أن تبدأ العملية في الأسابيع القادمة حتى إن كانت بوتيرة بطيئة".

وتابع: "لقد بدأ فريقنا الاستعدادات بالتعاون مع فريق الرئيس".

واعتبر الوزير الإسرائيلي، أن "هناك عنصرين يجب تنفيذهما، الأول هو العثور على بلدان قادرة على استيعابهم بشكل واضح، والثاني هو أن إخراج الأعداد الضخمة من الناس من غزة يمثل عملية لوجستية ضخمة".

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن الخطة قابلة للتنفيذ، أجاب: "بالتأكيد".

وقال "أعتقد أن الغالبية العظمى منهم سوف يفعلون ذلك".

كان ترامب قد قال إن الولايات المتحدة ستتولى إدارة قطاع غزة الذي دمرته الحرب وتطوره اقتصاديا بعد إخراج الفلسطينيين منه لأماكن أخرى.

ولاقت خطة ترامب رفضًا عربيًا واسعًا، فيما ووصفها المدافعون عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة بأنها اقتراح للتطهير العرقي.