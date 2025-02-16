تركيا تشترط القضاء على حزب العمال الكردستاني لإعادة النظر في وجودها العسكري في سوريا

قال وزير الخارجية التركي اليوم السبت إن بلاده ستعيد النظر في وجودها العسكري في شمال شرفى سوريا إذا قام القادة الجدد في هذا البلد بالقضاء على جماعة مسلحة كردية صنفتها تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية.

وتحدث هاكان فيدان في مؤتمر ميونخ للأمن إلى جانب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي لم يعلق على التصريحات. وأعرب فيدان عن مثل هذه المشاعر من قبل.

وشن حزب العمال الكردستاني تمردا ضد تركيا لعقود، مطالبا بمزيد من الحكم الذاتي للأكراد.

وقال فيدان: "لا يمكننا تحمل أي شكل من أشكال الميليشيات المسلحة". وأضاف أن هذه الجماعات يجب أن تندمج "تحت جيش وطني واحد" في سوريا، وأشار إلى أن القادة الجدد في سوريا قد استجابوا لهذه الفكرة.