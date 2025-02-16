وصف الإعلامي تامر أمين، حفل النادي الأهلي التاريخي الذي أقيم السبت في معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر، والذي كشف خلاله النادي عن تفاصيل استاد الأهلي الجديد، بأنه «ليلة من ألف ليلة وليلة في أحضان التاريخ».

ورأى خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار» أن الحفل لم يكن مجرد كشف عن استاد؛ بل كان احتفالية بـ «صرح وكيان» اسمه النادي الأهلي، مشددا أن نجاح الأهلي ليس وليد الصدفة؛ بل هو نتاج تنظيم وإخلاص وتواصل بين الأجيال، مع إعلاء المصلحة العليا للنادي فوق أي اعتبارات شخصية.

وأشار إلى أن ما شهده الحفل ليس مجرد بداية لحفر استاد؛ ولكن حلم تحقق لأجيال بدأت منذ تأسيس النادي الأهلي عام 1907، معقبا: «أنا كأهلاوي، زاد فخري ورأسي اترفعت ورقبتي طولت زيادة؛ لأن هذا هو النادي الذي يمثلني وأنتمي له تشجيعا وحبا وإخلاصا، الأهلي هو واحد من الحاجات القليلة المنورة أوي في مصر».

وتابع: «بغض النظر عن الانتماءات والألوان، على كل مصري أن يفخر بأن هناك مؤسسة وكيان في مصر اسمه الأهلي، منظومة الأهلي منظومة تدرس، واللي عايز يمشي ويشتغل صح يجيب كتالوج الأهلي ويفتحه وينقل منه ويمشي على مبادئه ولوائحه، وسيصل للنجاحات التي وصل إليها النادي الاهلي، لا يجود ولا يفتي؛ لأن مشكلتنا عند الكثيرين الفتي بغير علم».

وأشاد بكلمة رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، خلال الحفل «كلنا زائلون ويبقى النادي وجماهيره التي تتوارث حبه جيلا بعد جيل»، لافتا أن الخطيب -بتواضع الكبار- نسب النجاح إلى كل الذين شاركوا في صنع هذا النجاح؛ وليس لشخصه أو مجلس إداراته.