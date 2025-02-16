مؤسسات المجتمع المدني وأبناء شمال سيناء يجمعون 660 طن مساعدات لإرسالها إلى قطاع غزة

قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إن المساعدات مقدمة من أبناء شمال سيناء لصندوق تحيا مصر لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن 90% من المساعدات التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة مصرية.

وكانت مؤسسات المجتمع المدني، وبعض أبناء شمال سيناء، شاركوا في جمع قافلة مساعدات متنوعة لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث بلغ عدد الشاحنات التي تم جمعها 30 شاحنة تحمل كل شاحنة ما يقدر بحوالي 22 طنًا من المساعدات الإنسانية والاغاثية، بإجمالي 660 طنًا.



فيما أشار محافظ شمال سيناء، في بيان اليوم الأحد، إلى تكاتف أبناء المحافظة لمساعدة أشقائهم الفلسطينيين، مؤكدًا الدعم المتواصل من أبناء الشعب المصري للشعب الفلسطيني.