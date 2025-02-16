فسر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أسباب تعرض الفلاحين لخسائر كبيرة؛ نتيجة ما وصفه بـ «انهيار أسعار الطماطم»، والتي وصلت إلى 3 جنيهات للكيلو مقارنة بـ50 جنيها العام الماضي.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» إلى أن تسمية «الطماطم المجنونة» جاءت نتيجة التقلبات الحادة في أسعارها، قائلا إن المزارعين هذا العام «لعبوا دورًا كبيرًا في انهيار الأسعار».

وأوضح أن زيادة المساحات المزروعة بالطماطم أدت إلى ارتفاع المعروض بشكل كبير، مضيفا: «بعد أن وصلت أسعار الطماطم إلى 800 جنيه العام الماضي، مصر كلها زرعت طماطم، مع العلم أن نسبة التصدير لا تتجاوز 3% من الإنتاج، وأصبح المعروض أكبر بكثير جدًا من الطلب، وبالتالي أدى إلى انهيار أسعار الطماطم؛ وليس انخفاضها».

ولفت إلى بيع الطماطم حاليًا من الفلاح بسعر« 2 جنيه للكيلو، وهو أقل من سعر التكلفة»، مضيفا أن الفلاحين يتعرضون مرارًا وتكرارًا لهذه الخسائر؛ بسبب زيادة المساحات المزروعة.

وأوضح أن «المشكلة تكمن في أن كل فلاح يزرع ما يشاء، فإذا ارتفع سعر محصول معين، يزرعه الجميع، وإذا انخفض يتوقفون عن زراعته».

واقترح حلا لإنقاذ محصول الطماطم، وهو اللجوء إلى توسيع دائرة تجفيف الطماطم، ودخول المستثمرين بكامل طاقتهم ، لا سيما وأن مصانع تصنيع الصلصة غير قادرة على استيعاب الكميات الكبيرة من الطماطم المتوفرة اليوم.

ونوه إلى اضطرار الفلاحين إلى ضخ المحصول بالأسواق وبيعها بأسعار منخفضة؛ لأن الطماطم سلعة غير قابلة للتخزين.