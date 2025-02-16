الأهلي يعلن عن مفاجأة بشأن مباراة افتتاح الاستاد الجديد ويكشف التفاصيل

كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن تفاصيل افتتاح الاستاد الجديد، الذي من المقرر الانتهاء منه عقب ما يقرب 4 سنوات.

وقال سعد شلبي في تصريحات عبر قناة «النهار»: «عندنا جدول زمني نقدر نتابعه، وتم التفكير بشأن مباراة الافتتاح».

وأضاف: «مباراة افتتاح استاد النادي الأهلي لابد أن تكون بقيمة ومكانة الحدث وقيمة النادي التاريخية».

وأكمل: «هتكون مباراة الافتتاح مع أحد أكبر الفرق العالمية، سواء كان ريال مدريد أو مانشستر سيتي أو برشلونة أو مانشستر يونايتد أو بايرن ميونخ للمباراة الافتتاحية».

وتابع: «عندنا رؤية واضحة لشكل المباراة الافتتاحية في عام 2029 وهيكون مع أحد الفرق الكبيرة، وخلال الفترة المقبلة هيتم الإعلان عن أكثر من مفاجأة للجماهير بشأن الاستاد».