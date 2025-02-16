 الأهلي يعلن عن مفاجأة بشأن مباراة افتتاح الاستاد الجديد ويكشف التفاصيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأهلي يعلن عن مفاجأة بشأن مباراة افتتاح الاستاد الجديد ويكشف التفاصيل

زيـاد الميرغني
نشر في: الأحد 16 فبراير 2025 - 12:55 ص | آخر تحديث: الأحد 16 فبراير 2025 - 12:55 ص

كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن تفاصيل افتتاح الاستاد الجديد، الذي من المقرر الانتهاء منه عقب ما يقرب 4 سنوات.

وقال سعد شلبي في تصريحات عبر قناة «النهار»: «عندنا جدول زمني نقدر نتابعه، وتم التفكير بشأن مباراة الافتتاح».

وأضاف: «مباراة افتتاح استاد النادي الأهلي لابد أن تكون بقيمة ومكانة الحدث وقيمة النادي التاريخية».

وأكمل: «هتكون مباراة الافتتاح مع أحد أكبر الفرق العالمية، سواء كان ريال مدريد أو مانشستر سيتي أو برشلونة أو مانشستر يونايتد أو بايرن ميونخ للمباراة الافتتاحية».

وتابع: «عندنا رؤية واضحة لشكل المباراة الافتتاحية في عام 2029 وهيكون مع أحد الفرق الكبيرة، وخلال الفترة المقبلة هيتم الإعلان عن أكثر من مفاجأة للجماهير بشأن الاستاد».


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