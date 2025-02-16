صحة غزة: مستشفياتنا تعاني نقصا حادا في كميات الأكسجين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفياتها تعاني من نقص حاد جداً في كميات الأكسجين، بعد حرق وتدمير المحطات المركزية، خاصة في مجمع الشفاء الطبي، ومستشفى الرنتيسي ومستشفى الدرة ومجمع النصر والمستشفى الإندونيسي ومحطة عيادة الشيخ رضوان.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، أن «المحطات المدمرة وعددها 10، كانت تلبي احتياج الأقسام الحيوية من الأكسجين كالعمليات والعناية المركزة والطوارئ وحضانات الأطفال، إضافة الى احتياج المرضى في المنازل».

ونوهت أن «عددًا من المستشفيات غير الحكومية، والتي تساند وزارة الصحة في تقديم الخدمة، لا تستطيع توفير احتياجها من الأكسجين».

وحذرت من أن «منع الاحتلال إدخال محطات الأكسجين إلى مستشفيات القطاع، سيفاقم الأزمة إلى مستويات تهدد حياة المرضى».

وجددت الوزارة مناشدتها للمؤسسات الدولية والجهات المعنية، ضرورة توفير وإدخال الاحتياج من محطات الأكسجين.