ميرتس: لا توجد خطط لتقييد استخدام القوات الأمريكية لقواعدها في ألمانيا

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الخميس، ‌إن ألمانيا صاحبة ‌مصلحة جوهرية في التوصل إلى حل دبلوماسي لأزمة ‌الشرق الأوسط.

وأضاف ميرتس ‌أنه حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، على الإسراع في بدء المفاوضات مع إيران، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وأوضح ميرتس أنه مقتنع بأن ترامب لم يكن ينوي تدمير حضارة، مشيرا إلى أنه لا توجد خطط لتقييد استخدام القوات الأمريكية لقواعدها في ألمانيا.

وأثار تهديد الرئيس الأمريكي بتدمير إيران ما لم ترضخ لمطالبه انتقادات من جميع أنحاء العالم بل وأثار أيضا قلق بعض مساعديه ومؤيديه، إلا أن مسئولين بالإدارة الأمريكية قالوا إن تصعيد حدة الخطاب ما هو إلا تكتيك تفاوضي لإجبار طهران على تقديم تنازلات.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال في وقت ‌سابق من يوم الثلاثاء، قبل انتهاء المهلة التي سبق أن حددها لإيران للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة "حضارة بأكملها ستفنى الليلة، ولن تعود أبدا. لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه سيحدث على الأرجح".

وتحتضن العاصمة الباكستانية إسلام آباد غدا الجمعة، محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب.

وأفادت وكالة الأناضول للأنباء بأن المحادثات ستعقد في موقع عسكري وسط إجراءات أمنية مشددة بحماية الجيش الباكستاني. ونقلت الوكالة عن مسئولون باكستانيون القول إن وفدا التفاوض الإيراني والأمريكي سيجريان محادثات مباشرة قد تمتد لأكثر من يوم في إسلام أباد بشأن وقف إطلاق نار "دائم".