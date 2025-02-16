إدانة أممية لتصاعد عمليات القتل والتهجير من قبل الاحتلال في الضفة الغربية

أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرضي الفلسطينية المحتلة، العدوان العسكري الإسرائيلي المتصاعد في محافظات شمال الضفة الغربية، داعيا إلى "الوقف الفوري لهذه الموجة الخطيرة من العنف والنزوح الجماعي والتهجير".

وقال المكتب في بيان، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت حتى الآن 44 فلسطينيا بينهم خمسة أطفال وامرأتين، منذ بدء العدوان في 21 يناير الماضي، والذي طال محافظات جنين وطولكرم وطوباس وأربعة مخيمات للاجئين فيها (جنين، طولكرم، نور شمس والفارعة).

وأضاف البيان أن "هذه الممارسات تعد جزءا من نمط متزايد من الاستخدام الإسرائيلي غير القانوني للقوة في الضفة الغربية".

وقال، إن "العملية العسكرية الإسرائيلية تثير مخاوف أيضا بشأن مستويات من التهجير الجماعي غير مسبوقة في الضفة الغربية المحتلة منذ عقود، حيث أدت إلى نزوح ما يقرب من 40 ألف فلسطيني، وفقا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".