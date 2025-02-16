إزالة 13 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في مركز أبو صوير بالإسماعيلية

نفذ مركز ومدينة أبو صوير بالإسماعيلية، إزالة ١٣ حالة تعدٍ بالبناء المخالف بدون ترخيص على أملاك الدولة وأراضٍ خاصة على مساحة ٧١٦٧ مترًا، و١٧٠ فدانًا، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة ٢٥ لحملة إزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي نفذت تحت إشراف السكرتير العام المساعد للإسماعيلية، وبحضور رئيس ونائب رئيس مركز ومدينة أبو صوير وقوات إنفاذ القانون.

وتضمنت الإزالات ٥ حالات تعدٍ على أملاك الدولة بولاية الطرق على مساحة ٤٠٧ أمتار عبارة عن تند وأسوار حديدية، واسترداد ٤ حالات تعدٍ على أراضي الدولة بمساحة ١٧٠ فدانًا، فضلًا عن إزالة ٤ حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بولاية الزراعة على مساحة ٦٧٦٠ مترًا عبارة عن تشوينات ومبانٍ غير مكتملة البناء، وغير مأهولة بالسكان.

فيما وجه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية والتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وفقًا للبرنامج الزمني.

وشدد على التعامل الفوري تجاه أية حالات تعدٍ جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مجددا.

يذكر أن الموجة ٢٥ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة تنفذ على ٣ مراحل، الأولى في الفترة من ٨ إلى ٢٨ فبراير الجاري، والثانية في الفترة من ٨ إلى ٢٨ مارس المقبل، والمرحلة الثالثة في الفترة من ٥ إلى ٢٥ أبريل المقبل، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات "التنمية المحلية والداخلية والزراعة والري"، ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.