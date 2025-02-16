وزير الإسكان: إجراء قرعة علنية لتخصيص 481 قطعة أرض تم توفيق وضعها بمنطقة الرابية بالشروق

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة الشروق انتهى من إجراء القرعة العلنية اليدوية الخامسة لتسكين المواطنين بـ"481"قطعة أرض تم توفيق وضعها طبقاً للمخططات التفصيلية المعتمدة بمنطقة "الرابية" بمدينة الشروق.

وأوضح المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن القرعة أجريت طبقاً للموعد المعلن المحدد، وذلك للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها، حيث شملت تخصيص "481"قطعة أرض بمنطقة "الرابية" تضم 413 قطعة للشريحة مساحة 209م2 و 33 للشريحة 276م2، و26 للشريحة من 235م وحتى 274م2، و2 للشريحة 320م2 حتى 399م2 و 6 قطع للشريحة 400م2، و 1 للشريحة 500م2، وذلك بقطع الأراضي الشاغرة.

وأشار "رئيس الجهاز" إلى استقبال المواطنين بداية من الساعة 10 صباحاً لإجراء عملية تسجيل الحضور، وتم غلق الأبواب في تمام الساعة 12 ظهراً للبدء في إجراء القرعة العلنية، وتم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد، لافتاً إلى الاستمرار فى الإعلان تباعاً عن باقى الأسماء وموعد القرعة التالية المخصصة لتسكين باقى أصحاب الطلبات.