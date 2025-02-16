انطلاق فعاليات حفل افتتاح الدورة 12 من مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

شهد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ومحمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء اليوم الأحد، انطلاق فعاليات حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الـ12، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وانطلقت فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الـ12، بالمسرح الصيفي المعروف باسم فوزي بشارع كورنيش النيل.

ويشارك في مهرجان أسوان الدولي الثاني عشر للثقافة والفنون عدد 700 فنان وفنانة، بـ26 فرقة فنون شعبية، والتي جاءت كالتالي:

14 دولة أجنبية وهي "الهند، والصين، وصربيا، وبولندا، وبنما، وليتوانيا، واليونان، وسيرلانكا، وكولومبيا، وسلوفاكيا، والتشيك، وتونس، والجزائر، وفلسطين".

12 فرقة مصرية، هي "أسوان، وأسيوط، وكفر الشيخ، والأنفوشي، والعريش، وتوشكى، والوادي الجديد، والشرقية، ومطروح، وبورسعيد، وفرقتي التنورة التراثية وحلايب للفنون التلقائية".