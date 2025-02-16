وزير الاتصالات يستعرض ملامح استراتيجية تنمية ريادة الأعمال أمام مجلس الشيوخ

عمرو طلعت: نستهدف تدريب 500 ألف شخص على القدرات الرقمية

مخطط لزيادة عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية إلى 27

استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استراتيجية تنمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة التكنولوجية، مشيرًا إلى أن فرص النجاح في مشروعات ريادة الأعمال لا تزيد عن 10%، وهذه النسبة عالمية وليست متواضعة، لأنها تعتمد على الإبداع والابتكار.

وأوضح طلعت، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن هناك عناصر عديدة تحدد نسب نجاح مشروعات ريادة الأعمال، تتعلق بالسوق والجمهور المستهدف والقدرة على المنافسة، مؤكدًا أن أنشطة مراكز إبداع مصر الرقمية لا تستهدف فقط تقديم أفكار لمشروعات ريادة الأعمال التكنولوجية، وإنما المساهمة في تنفيذ الفكرة والمشروعات، ودراسة الأسواق المستهدفة، وتعزيز القدرة على المنافسة.

وأشار إلى أن استراتيجية تنمية مشروعات ريادة الأعمال ترتكز على بناء القدرات، ورعاية الإبداع، واستقبال رواد الأعمال وتدريبهم، والنفاذ للأسواق، سواء محلية أو إقليمية، في ظل منظومة اقتصادية أبرز تحدياتها المنافسة الشرسة.

وأوضح أنه في محور بناء القدرات، نستهدف تدريب 500 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي، وهو أمر ضروري في ظل المنافسة القوية، حيث يشمل التدريب خريجي التخصصات التكنولوجية وغير التكنولوجية، والطلاب في كافة مراحل التعليم، وجميع فئات المجتمع.

وعن مبادرات بناء القدرات، قال إن هناك 19 مدرسة تكنولوجية تطبيقية في 19 محافظة، ومخطط زيادتها إلى 27 مدرسة، لتغطية جميع المحافظات خلال العام الحالي.

وأكد أن جامعة مصر للمعلوماتية هي الأولى من نوعها في إفريقيا، وقد وقعت شراكات مع جامعات مرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الجامعة تستهدف أوائل الثانوية العامة، حيث تضم الطلاب المتفوقين، فهي لا تسعى لزيادة الأعداد، بقدر ما تهدف إلى استقطاب العناصر المتميزة.

واستعرض المبادرات الرقمية، التي تشمل جميع الأعمار، وتهدف إلى تأهيل مختلف الفئات لسوق العمل، فضلًا عن التوسع في نشر الثقافة الرقمية.