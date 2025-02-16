لبنان: مقتل ثلاثة أشخاص في هجمات إسرائيلية

على الرغم من وقف إطلاق النار إلا أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرون في لبنان خلال غارات جوية إسرائيلية، حسبما أفادت تقارير رسمية يوم السبت.

وأفاد مركز الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن شخصين قتلا عندما أطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخا على سيارة في بلدة عرب صاليم، كما أصيب خمسة آخرون.

وقالت وسائل الإعلام اللبنانية إن أحد القتلى كان عضوا في وحدة تابعة لحزب الله مسؤولة عن الهجمات بالمسيرات.

وعلى نفس الصعيد، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم إرهابيا من سلاح الجو التابع لحزب الله في جنوب لبنان. وكان الرجل قد خرق مرارا اتفاقات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك بإطلاق مسيرات باتجاه الأراضي الإسرائيلية، حسبما ذكر الجيش الإسرائيلي.

وأضاف مركز الطوارئ في الوزارة أن شخصا آخر قتل عندما انهار مبنى في قرية عين قانا نتيجة لهجوم إسرائيلي.

ولم تؤكد القوات الإسرائيلية الهجوم في البداية، ولكنها قالت ردا على استفسار إنها تتحقق من المعلومات.

وكان حزب الله المدعوم من إيران قد قصف إسرائيل بشكل مكثف لمدة تقارب 14 شهرا دعما لحركة حماس في قطاع غزة. وردت إسرائيل بحملة قصف مدمرة، أسفرت عن مقتل عدد من أعضاء حزب الله البارزين.

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نهاية نوفمبر الماضي. وفي 26 يناير، تم تمديده حتى 18 فبراير. وبحلول هذا التاريخ، من المقرر أن تكون القوات الإسرائيلية وحزب الله قد انسحبا من جنوب لبنان.