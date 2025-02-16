منافس شولتس يعرب عن تأييده لحظر الهواتف الذكية في المدارس

أعرب مرشح الاتحاد المسيحي لمنصب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن تأييده لحظر الهواتف الذكية في المدارس، على الأقل بالنسبة للأطفال الأصغر سنًا.

وخلال المناظرة الرباعية لمرشحي المستشارية التي بثتها محطتا "آر تي إل" و"إن تي في" التلفزيونيتان، قال ميرتس إن هذا الأمر تم تجريبه بالفعل في ولاية شلزفيج-هولشتاين "ويبدو لي أنه رد معقول على الأقل بالنسبة للمدرسة الابتدائية".

ويتزعم ميرتس حاليا الحزب المسيحي الديمقراطي (أكبر حزب معارض في ألمانيا) الذي يُكَوِّن مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يعرف بالتحالف المسيحي، كما يتزعم أيضا كتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان الألماني في برلين.

ويخوض ميرتس الانتخابات البرلمانية المبكرة كمرشح مشترك للاتحاد المسيحي على منصب المستشار منافسا للمستشار الحالي أولاف شولتس (مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، ويعتبر ميرتس المرشح الأوفر حظا للفوز بهذا المنصب وفقا لاستطلاعات الرأي.

وتضم المناظرة مرشحي أبرز 4 أحزاب ألمانية في استطلاعات الرأي، وهم المستشار الحالي شولتس، والذي يحتل حزبه المركز الثالث في قائمة أقوى الأحزاب السياسية في ألمانيا وفقا لاستطلاعات الرأي، وميرتس الذي يحتل اتحاده المسيحي صدارة هذه القائمة، ومرشح حزب الخضر ووزير الاقتصاد الحالي روبرت هابيك، الذي يحتل حزبه المركز الرابع، ومرشحة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، أليس فايدل، التي يحتل حزبها المركز الثاني في هذه القائمة.

كما أيدت فايدل فرض مثل هذا الحظر، بينما رفض كل من شولتس وهابيك (الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار) هذه الفكرة. وكان السؤال المطروح هو: "حظر الهواتف الذكية في المدارس، نعم أم لا؟".