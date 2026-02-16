إنبي يكتفي بتعادل سلبي مع البنك الأهلي في أول ظهور لـ كهربا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعادل إنبي مع نظيره البنك الأهلي سلبيا، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين، على استاد بترو سبورت.

وشارك محمود عبد المنعم كهربا في المباراة، كبديل في الدقيقة 78 بدلا من أقطاي عبد الله.

وكان كهربا قد انضم لفريق إنبي خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع نادي القادسية الكويتي.

وكان إنبي قد أهدر هدف محقق عن طريق حامد عبد الله المنفرد بالمرمى داخل منطقة الجزاء والذي سدد كرة أرضية تجاه المرمى تصدى لها الحارس ببراعة في الدقيقة 70.

ويحتل إنبي المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.