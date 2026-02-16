 إنبي يكتفي بتعادل سلبي مع البنك الأهلي في أول ظهور لـ كهربا - بوابة الشروق
الإثنين 16 فبراير 2026 10:11 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

إنبي يكتفي بتعادل سلبي مع البنك الأهلي في أول ظهور لـ كهربا

عمرو سليم
نشر في: الإثنين 16 فبراير 2026 - 9:58 م | آخر تحديث: الإثنين 16 فبراير 2026 - 10:02 م

تعادل إنبي مع نظيره البنك الأهلي سلبيا، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين، على استاد بترو سبورت.

وشارك محمود عبد المنعم كهربا في المباراة، كبديل في الدقيقة 78 بدلا من أقطاي عبد الله.

وكان كهربا قد انضم لفريق إنبي خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع نادي القادسية الكويتي.

وكان إنبي قد أهدر هدف محقق عن طريق حامد عبد الله المنفرد بالمرمى داخل منطقة الجزاء والذي سدد كرة أرضية تجاه المرمى تصدى لها الحارس ببراعة في الدقيقة 70.

ويحتل إنبي المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك