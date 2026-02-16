تداولت تقارير صحفية مفاجئة حول تقديم مانشستر يونايتد عرضًا ضخمًا للتعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لشبكة «Topskills Sports UK»، فإن مانشستر يونايتد عرض راتبًا أسبوعيًا يصل إلى 375 ألف جنيه إسترليني، في محاولة قوية لإقناع اللاعب بالانتقال إلى صفوف الفريق الإنجليزي، في خطوة قد تشكل صدمة لعشاق ريال مدريد.

ويُذكر أن فينيسيوس لا يزال مرتبطًا بعقد مع النادي الملكي حتى صيف 2027، لكنه لم يوقع على أي اتفاق جديد لتمديد العقد حتى الآن، ما يفتح الباب أمام انتقاله إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التألق الأوروبي والمحلي للاعب، الذي أصبح أحد الأعمدة الأساسية لريال مدريد في الخط الهجومي، ما يجعل اهتمام الأندية الكبيرة به أمرًا متوقعًا.

الجدير بالذكر أن تحركات مانشستر يونايتد تأتي بعد فترة من البحث عن تعزيزات هجومية قادرة على إعادة الفريق إلى المنافسة القارية والمستوى المحلي القوي، خاصة بعد دخول الفريق الإنجليزي في صفقات كبيرة لتعزيز خط الهجوم خلال المواسم الأخيرة.

وتبقى الأنظار مشدودة نحو رد فعل فينيسيوس وإدارة ريال مدريد، وسط توقعات بأن تكون فترة الانتقالات الصيفية القادمة حافلة بالمفاجآت.