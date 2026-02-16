متحدث الصحة: الدعم بالحزمة الاجتماعية الجديدة يؤكد أولوية الصحة لدى القيادة السياسية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم القطاع الصحي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تمثل رؤية الدولة في الاستجابة العاجلة لاحتياجات المواطنين، وترسيخ منظومة صحية مستدامة، وتؤكد على أن الصحة أولوية سيادية وإنسانية.

وأضاف "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أمس الأحد، أن الدولة خصصت 3 مليارات جنيه ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة للعمل على إنهاء قوائم الانتظار، بما يشمل العمليات والتخصصات الأكثر إلحاحًا، مثل: "جراحات القلب والصدر، والمخ والأعصاب، والأورام، وزراعة الأعضاء، وجراحات العظام والمفاصل"، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار غير المبررة وتسريع حصول المرضى على الخدمة الطبية.

وتابع أن هناك 3 مليار جنيه أخرى للعلاج على نفقة الدولة لغير الخاضعين للتأمين الصحي، بما يتيح إصدار قرارات العلاج بصورة أسرع، وتوسيع مظلة تغطية الأدوية مرتفعة التكلفة، ودعم أصحاب الأمراض المزمنة، وتخفيف العبء المالي عن الأسر البسيطة.

وأشار إلى تخصيص 3.3 مليار جنيه للإسراع في دخول منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الدولة لا تقدم حلولًا آنية فقط، بل تعمل على بناء منظومة صحية مستدامة تضمن استمرارية تقديم الخدمة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن حزمة الحماية الاجتماعية تأتي في إطار المبلغ الذي استطاعت الدولة توفيره بقيمة إجمالية 40 مليار جنيه.