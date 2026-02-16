أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية ستظل، رغم كافة التحديات الإقليمية، الملاذ الآمن والداعم الأول للأشقاء في الأزمات، مشددا على أن مصر لم تتوانَ يوما عن مسؤولياتها الإنسانية، لاسيما في ظل الكارثة المتفاقمة بقطاع غزة، حيث استوعبت المنظومة الصحية المصرية العبء الأكبر من تداعيات الأزمة، باستقبال وعلاج ما يقرب من 75% من الحالات المتأثرة بالأحداث.

جاء ذلك خلال فعالية توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين منظمة الصحة العالمية وحكومة اليابان، وبحضور سفير اليابان لدى مصر، وممثلة الأمم المتحدة، وممثل منظمة الصحة العالمية، ولفيف من قيادات وزارتي الصحة والخارجية؛ حيث تهدف الاتفاقية إلى دعم المستشفيات المصرية التي تستقبل الجرحى والمصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج اللازم.

وكشف الوزير عن تقديم الحكومة اليابانية دعما إنسانيا يتجاوز 3.3 مليون دولار لتعزيز كفاءة القطاع الطبي المصري، في خطوة تجسد تقدير المجتمع الدولي للدور المحوري الذي تلعبه مصر في إدارة الأزمة الإنسانية.

وأشار عبدالغفار إلى أن أكثر من 14 ألف حالة قد تماثلت للشفاء بالفعل داخل المستشفيات المصرية، ما يعكس كفاءة الكوادر الطبية والتنسيق المتكامل بين أجهزة الدولة المختلفة تحت مظلة دعم سياسي وإنساني غير محدود.

وشدد عبدالغفار على أن العمل الإنساني يمثل التزاما راسخا في عقيدة الدولة المصرية التي أثبتت منظومتها الصحية قدرة فائقة على الاستجابة السريعة والفعالة رغم الضغوط الكبيرة، مختتمًا تصريحاته بأن الشراكات الدولية الفاعلة، مثل التعاون مع الجانب الياباني ومنظمة الصحة العالمية، تمثل حجر الأساس لمواجهة الأزمات الممتدة وضمان استدامة الخدمات الطبية.