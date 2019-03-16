منفذ «مذبحة المسجدين» بنيوزيلندا لن يواجه عقوبة الإعدام

تقارير: تارانت أرسل بيانًا إلى السلطات قبل دقائق من المجزرة.. ووزارة الهجرة: 4 شهداء مصريين فى الحادث

خضع الإرهابى الأسترالى برينتون تارانت، منفذ مذبحة المسجدين فى مدينة كرايست تشيرش التى راح ضحيتها 52 شهيدا بينهم 4 مصريين، أمس، لأولى جلسات محاكمته حيث وُجهت إليه تهمة القتل.

واستمع تارانت (28 عاما) وهو مكبل اليدين ويرتدى قميصا أبيض يلبسه المعتقلون، إلى التهمة الموجهة إليه. ولم يتقدم بطلب للإفراج عنه بكفالة وسيظل فى السجن حتى مثوله مجددا أمام المحكمة فى 5 إبريل المقبل.

وأثناء مثوله أمام المحكمة، كان من اللافت ضم «تارانت» لإصبعيه السبابة والإبهام على شكل دائرة، وأرخى بقية أصابعه مفرودة فى إشارة يرفعها دائما من باتوا يعرفون بـ «المتفوقين البيض». وذكر موقع شبكة «سى.إن. إن» الإخبارية الأمريكية أن تارانت لن يواجه الحكم بالإعدام، نظرا لأن نيوزيلندا ألغت تطبيق هذا الحكم منذ عام 2007.

بدورها، تعهدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، أمس، بتشديد قوانين حمل الأسلحة، غداة الهجوم الإرهابى، قائلة: «قوانيننا حول الأسلحة سوف تتغير»، وأكدت أرديرن أن المهاجم واثنين من المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم، لم يكونوا على رادار أجهزة المخابرات.

وتضامنا مع ذوى ضحايا الهجوم، ارتدت رئيسة وزراء نيوزيلندا الحجاب، أمس، خلال زيارتها مركز «كانتربرى» للاجئين فى المدينة، فيما تجاوزت حصيلة حملة جمع تبرعات لأهالى الضحايا 2.5 مليون دولار فى أقل من 24 ساعة.

وفى القاهرة، أعلنت وزارة الهجرة استشهاد 4 مصريين فى الهجوم الإرهابى الذى طال مسجد النور بنيوزيلندا،، مؤكدة متابعتها مع أسر الضحايا لنقل الجثامين إلى مصر.