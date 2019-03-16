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تسيير خط جوي مباشر بين شرقي الصين وناجويا اليابانية

أ ش أ
نشر فى : السبت 16 مارس 2019 - 9:59 ص | آخر تحديث : السبت 16 مارس 2019 - 9:59 ص

أعلنت شركة جنوب الصين للخطوط الجوية تسيير خط جوي مباشر جديد يربط بين مدينة "تشانغتشون" عاصمة مقاطعة "جيلين" شمال شرقي الصين و"ناجويا" اليابانية، اعتبارا من 3 أبريل المقبل.

وذكرت الشركة - في بيان اليوم السبت - أنه سيتم تشغيل رحلة واحدة أسبوعيا بين المدينتين ذهابا وإيابا، فيما يعد هذا الخط هو الثاني الذي يتم الإعلان خلال الشهر الجاري عن تسييره مع مدينة "ناجويا" اليابانية، حيث سبق وأعلنت شركة "تيانجين" الصينية للخطوط الجوية إطلاق خط جوي مباشر يربط بين بلدية "تيانجين" شمالي الصين ومدينة "ناجويا" اليابانية اعتبارا من 31 مارس الجاري.

يذكر أن أكثر من 8 ملايين سائح صيني زاروا اليابان عام 2018، بزيادة 9ر13% على أساس سنوي.


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