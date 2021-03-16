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تايلاند تسجل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 8:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 8:46 ص

ذكر مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، أنه تم تسجيل 149 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 27 ألفا و154 حالة.
وأفاد المركز - في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء - بأن البلاد لم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 87 وفاة.
وتضمنت الحالات الجديدة 5 حالات وافدة من الخارج تم اكتشافها في الحجر الصحي، بينما تعافى 26 ألفا و299 حالة.
كان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.

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