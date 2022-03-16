مستشار الأمن القومي الأمريكي يحذر مسؤول الأمن الروسي من استخدام الأسلحة الكيميائية

أجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اتصالًا هاتفيًا اليوم الأربعاء، مع الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، الجنرال نيكولاي باتروشيف، مؤكدًا معارضة الولايات المتحدة الحازمة والواضحة للغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا.

وبحسب بيان نشره موقع البيت الأبيض الرسمي، مساء الأربعاء، أشار «سوليفان» إلى التزام الولايات المتحدة بمواصلة زيادة التكاليف على روسيا، ودعم الدفاع عن سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو، بالتنسيق الكامل المستمر مع الحلفاء والشركاء.

وأوضح لـ«باتروشيف» أن موسكو عليها التوقف عن مهاجمة المدن والبلدات الأوكرانية، إذا كانت روسيا جادة بشأن الدبلوماسية، محذرًا من عواقب وآثار أي قرار روسي محتمل باستخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية في أوكرانيا.

وفرّ نحو 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفقا لأرقام نشرتها المنظمة الدولية للهجرة، أمس الثلاثاء، أشارت إلى أن نصف هؤلاء اللاجئين هم أطفال مع أهلهم أو بدون مرافق.

وقررت روسيا، أمس الثلاثاء، مغادرة مجلس أوروبا متهمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة «توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي شرقا»، في اليوم العشرين لبدء غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا؛ لدعمها في مواجهة القوات الروسية التي تشدد حصارها، على الرغم من محادثات جديدة بين كييف وموسكو وصفها الرئيس الأوكراني بأنها «أكثر واقعية».