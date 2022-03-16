روسيا: إخراج 128 منشأة عسكرية أوكرانية عن الخدمة وتدمير 7 مستودعات للأسلحة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن قواتها أخرجت 128 منشأة عسكرية عن الخدمة في أوكرانيا، ودمرت 7 مستودعات للأسلحة، وذلك وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وقال المتحدث باسم الخارجية الروسية إيجور كوناشينكوف، في إفادة صحفية، إن الأهداف التي تمت إصابتها، تشمل أيضا منظومة Buk-M1 للدفاع الجوي وأخرى من طراز Osa، إضافة إلى 4 محطات رادار و4 مراكز قيادة و68 موقعا لتمركز المعدات العسكرية.

وأضاف كوناشينكوف، أن القوات الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي طائرتين أوكرانيتين من طراز «سو-25» في مقاطعة تشيرنيهيف، وأخرى من طراز «ميج-29» في منطقة نوفايا بيكوفكا، بالإضافة إلى 4 طائرات مسيرة.

بذلك بلغ إجمالي المعدات العسكرية الأوكرانية التي تم تدميرها منذ بداية العملية 111 طائرة، و68 مروحية، و160 طائرة مسيرة، و159 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و1353 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و129 راجمة صواريخ و493 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و1096 مركبة عسكرية خاصة.

وذكر المتحدث أن قوات جمهورية لوجانسك الشعبية، في إطار عملياتها الهجومية المتواصلة، تخوض معارك داخل مدينة سيفيرودونتسك، في أحيائها الشرقية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية.

بدورها، طورت وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية، هجومها أيضا وسيطرت على بلدات ميخيلوفكا وستافكا وبوتمانكا وفاسيلييفكا، فيما لا يزال القتال حول بلدة فيرخنيتوريتسكويه جاريا.

وفرّ نحو 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفقا لأرقام نشرتها المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، أشارت إلى أن نصف هؤلاء اللاجئين هم أطفال مع أهلهم أو بدون مرافق.

وقررت روسيا، أمس الثلاثاء، مغادرة مجلس أوروبا متهمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة «توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي شرقا»، في اليوم العشرين لبدء غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا؛ لدعمها في مواجهة القوات الروسية التي تشدد حصارها، على الرغم من محادثات جديدة بين كييف وموسكو وصفها الرئيس الأوكراني بأنها «أكثر واقعية».

وسيعلن الرئيس جو بايدن، عن تقديم المساعدات الجديدة، بعد خطاب عبر الفيديو لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام الكونجرس الأمريكي.