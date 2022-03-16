سجلت كوريا الجنوبية 400 ألف و741 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 7 ملايين و629 ألفا و275 حالة إصابة.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA) ، وفقا لوكالة أنباء / يونهاب/ ، أن حصيلة اليوم تمثل أعلى مستوى على الإطلاق منذ أن أبلغت كوريا الجنوبية عن أول حالة إصابة بكوفيد-19 في 20 يناير 2020، فيما تم تسجيل 164 حالة وفاة جراء الإصابة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و52 حالة وفاة بمعدل بلغ 0.14%.

ودعا رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم بو-كيوم، السلطات الصحية، اليوم إلى البدء في مناقشة مع المجتمع الطبي حول خفض درجة كوفيد-19 لتعكس "التغييرات" في بيئة الجائحة الحالية، مما يعني على ما يبدو أن المرض قد أصبح منتشرا، ويتم التعامل مع عملية الاكتشاف والعلاج على مستوى العيادات المحلية.

وتم تصنيف كوفيد-19 على أنه مرض معد من الدرجة الأولى في كوريا الجنوبية، وهو يتطلب استجابات عالية المستوى على المرضى، مثل العزل بالضغط السلبي.

وتخطط الحكومة الكورية الجنوبية لبدء مناقشات مع الخبراء في هذا الأسبوع حول إعادة تعديل قواعد التباعد الاجتماعي.. ومن المقرر أن يبدأ برنامج التطعيم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، في 31 مارس الجاري .